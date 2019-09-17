Временный поверенный в делах КНДР будет вызван в МИД России

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Временный поверенный в делах КНДР в РФ Зин Чжон Хеп будет вызван во вторник в министерство иностранных дел России из-за ситуации с северокорейскими шхунами. Об этом сообщили ТАСС в Департаменте информации и печати МИД РФ.

"Сегодня в МИД России будет вызван временный поверенный в делах КНДР в РФ в связи с ситуацией с задержанием северокорейских шхун, осуществлявших браконьерский промысел в российской исключительной экономической зоне", - сообщил собеседник агентства.

Ранее в Центре общественных связей ФСБ России сообщили, что в ходе проведения мероприятий по охране морских биологических ресурсов корабельным составом Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю в районе банки Кито-Ямато в Японском море, исключительной экономической зоне РФ, были обнаружены две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, которые осуществляли браконьерский промысел. Одна шхуна, экипаж которой состоит из 21 человека, была задержана. Экипаж второй северокорейской шхуны совершил вооруженное нападение на членов осмотровой группы пограничного корабля, в результате чего трое военнослужащих получили ранения различной степени тяжести.