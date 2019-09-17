Медведев: Россия готова развивать сотрудничество с Китаем по всем направлениям

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил о готовности дальнейшего развития сотрудничества с Китаем по всем направлениям. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам заседания 24-й регулярной встречи глав правительств двух стран.

"В ходе встречи мы обменялись мнениями о ключевых направлениях сотрудничества, затронули вопросы сопряжения ЕАЭС и китайской инициативы "Один пояс - один путь", с докладами выступили сопредседатели межправкомиссий, которые курируют развитие отношений в экономической, энергетической, инвестиционной и гуманитарных сферах, - отметил Медведев. - Мы настроены, конечно, и на дальнейшее углубление сотрудничества во всех областях, достижение конкретных взаимовыгодных результатов".

По мнению Медведева, состоявшиеся переговоры с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном продемонстрировали, что "российско-китайское всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие вышло на новый этап". "Мы поддерживаем тесный диалог, расширяются и наполняются новым содержанием двусторонние практические связи. Это особенно значимо в тот год, когда мы отмечаем 70-летие установления дипотношений между нашей страной и КНР", - добавил Медведев.

Глава правительства РФ выразил признательность своему визави за конструктивный и дружественный подход к работе. Он добавил, что этот подход был зафиксирован в совместном коммюнике, принятом по результатам переговоров.

Подписание соглашений

Медведев с удовлетворением отметил, что по итогам встречи был подписан солидный пакет соглашений, состоящий практически из двух десятков документов.