ЦИК РФ ожидал принципиальной реакции БДИПЧ на отказ Киева пустить наблюдателей на выборы

ВАРШАВА, 17 сентября. /ТАСС/. Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ продемонстрировало политическую ангажированность в ситуации с недопуском наблюдателей РФ на выборы на Украине. Об этом заявил во вторник в ходе ежегодного совещания ОБСЕ по рассмотрению выполнения обязательств в области человеческого измерения член Центризбиркома России Александр Клюкин.

"Несмотря на декларируемую приверженность обязательствам ОБСЕ, далеко не все государства-участники на деле готовы их выполнять. Осуждаем недопуск Украиной российских граждан, в том числе в составе мониторинговой миссии БДИПЧ, к участию в наблюдении за ходом президентских и парламентских выборов в этом году. Подобные действия Киева, объясняемые наспех принятым законом, блокирующим доступ россиян, противоречат обязательствам ОБСЕ и демократическим стандартам", - сказал он.

"К сожалению, БДИПЧ, получив отказ ЦИК Украины, оказалось неспособно проявить принципиальность и послать четкий сигнал украинским властям с осуждением политизированных шагов Киева. В докладе Бюро по итогам наблюдения за украинскими выборами также не содержится никаких оценок, кроме скупой констатации этого факта. Считаем, что таким образом БДИПЧ вновь продемонстрировало свою политическую ангажированность", - констатировал Клюкин.

Украина неоднократно заявляла о том, что не допустит наблюдателей от России на украинские выборы. В марте ЦИК Украины отказал БДИПЧ ОБСЕ в регистрации 24 граждан РФ в качестве краткосрочных наблюдателей на выборах президента Украины. До этого комиссия также отказала в регистрации двух долгосрочных наблюдателей от России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что отказ регистрировать одобренных ОБСЕ наблюдателей, имеющих российское гражданство, является нелегитимным.