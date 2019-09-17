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Рябков обсудил с и.о. помощника госсекретаря США Рикером отношения Москвы и Вашингтона

Стороны также рассмотрели некоторые актуальные вопросы международной повестки дня

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков обсудил с исполняющим обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филипом Рикером состояние отношений между двумя странами и перспективы их развития. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении российского внешнеполитического ведомства.

"Обсуждалось текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений. Кроме того, рассмотрены некоторые актуальные вопросы международной повестки дня", - указали в МИД РФ.

Ранее о поездке Рикера в Россию 17-18 сентября сообщила пресс-служба Госдепартамента. Там отметили, что Рикер намерен встретиться "с коллегами в правительстве, представителями гражданского общества и дипломатами американского посольства".

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