Жириновский отказался от депутатского мандата в парламенте Тувы

КЫЗЫЛ, 17 сентября. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский и депутат Госдумы Сергей Натаров, избранные по партийному списку в Верховный хурал (парламент) Тувы, отказались от мандатов. Об этом сообщается в постановлении, размещенном на официальном сайте избирательной комиссии Тувы.

"В связи с отказом зарегистрированных кандидатов в депутаты Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва третьего созыва Жириновского Владимира Вольфовича, Натарова Сергея Васильевича, избранных в составе республиканского списка кандидатов Тывинского регионального отделения политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России, принять мандат депутата Верховного Хурала <...> передать освободившийся мандат депутата Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва третьего созыва Жириновского Владимира Вольфовича <...> Ооржак Андриану Шериг-ооловичу", - говорится в постановлении избиркома Тувы.

Мандат Натарова передан заместителю генерального директора ООО "НефтеГазТансСнаб-Хакасия" Виктору Попову.

Жириновский возглавлял список ЛДПР на выборах в парламент Тувы. Под вторым номером шел Натаров, третьим был заместитель генерального директора частной охранной организации "Грифон" Ооржак.

В парламент Тувы прошли две партии: "Единая Россия", набравшая по спискам 80,13% голосов и победившая во всех одномандатных округах, получила в Верховном хурале 30 мест. ЛДПР с 7,75% - два мандата. Партии "Справедливая Россия", КПРФ, "Коммунисты России" не прошли пятипроцентный барьер.

Выборы в парламент Тувы прошли 8 сентября. Жители республики голосовали за 32 депутатов, половина из них избирается по партийным спискам, еще 16 - по одномандатным округам.

Впервые Верховный Хурал был избран в Туве после референдума в октябре 2010 года, до этого в республике существовал двухпалатный парламент - Великий Хурал. В избранном в сентябре 2014 года созыве было 30 депутатов из "Единой России" и двое из "Справедливой России".