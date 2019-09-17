Эксперты: саммит по Сирии не снял все вопросы по Идлибу и Заевфратью

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Россия, Иран и Турция на саммите в Анкаре подтвердили единство в решении проблем сирийского урегулирования, однако в развитии ситуации под Идлибом и на северо-востоке сохраняется неопределенность, а запуск работы сирийского конституционного комитета займет еще некоторое время. Такое мнение высказали во вторник опрошенные ТАСС эксперты.

"Хотя сами переговоры прошли за закрытыми дверями, на пресс-конференции были названы достаточно конкретно и откровенно проблемы, по которым шел разговор, и озвучены совместные решения, которые вселяют надежду на продолжение мирного процесса", - отметил эксперт Российского института стратегических исследований Георгий Соснов.

Аналитик подчеркнул, что президентам трех стран Владимиру Путину, Хасану Роухани и Реджепу Тайипу Эрдогану удалось сохранить единство, прежде всего в подходе к вопросам Идлиба и северо-востока Сирии, на фоне попыток США вызвать противоречия между партнерами. "Стороны сделали шаг вперед по разрешению всех насущных вопросов. Нашим заклятым партнерам - американцам - не удалось столкнуть лбами Москву, Анкару и Тегеран", - отметил Соснов.

Старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов указал на важность согласования окончательного состава сирийского конституционного комитета. "Выстраивание работы конституционного комитета (решение о его создании было принято на Конгрессе сирийского национального диалога в Сочи 30 января 2018 года - прим. ТАСС) может занять определенное время, - заметил он. - Важно, что на встрече удалось преодолеть разногласия по этому вопросу".

Идлиб и Заевфратье

Как считает Соснов, именно ситуация в Идлибе была центральным вопросом на прошедшем саммите. Работу зоны деэскалации там обеспечивает военная полиция России и Турции. При этом Дамаск утверждает, что в районе Идлиба присутствует значительно больше турецких военных, чем предполагали договоренности в астанинском формате. Несмотря на военное присутствие Анкары, вокруг Идлиба продолжают действовать отряды террористов "Джебхат ан-Нусры" (запрещенная в РФ террористическая организация).

"Эрдоган в очередной раз подчеркнул, что Турция принимает все меры, чтобы справиться с террористами. Позиция России осталась неизменной: с террористами надо бороться решительней. Этой же позиции придерживается Иран. Но проблема, видимо, настолько серьезная, что быстро решить ее не удается и вряд ли удастся. По крайней мере, стороны проявили позитивный подход к решению этого вопроса", - указал Соснов.

В отношении территорий к востоку от Евфрата, где Анкара намерена создать зону безопасности, сложность составляет присутствие американских военных, которых президент США Дональд Трамп еще в декабре 2018 года обещал вернуть домой. "Эрдоган заявил, что если в течение нескольких недель не удастся договориться с США по проблеме зоны безопасности на границе Турции и Сирии, то Анкара начнет односторонние действия по обеспечению своей защиты, - отметил Соснов. - Горячо поддержал эту идею иранский лидер Роухани, подтвердив, что на северо-востоке Турции сейчас действительно присутствуют террористы, которых покрывают Соединенные Штаты, и этот вопрос надо решать кардинально. Президент России Путин заявил, что полностью понимает позицию Турции по вопросу обеспечения ее безопасности в Сирии и что присутствие там США абсолютно незаконно".

По мнению Долгова, заявленные позиции свидетельствуют, что окончательное согласие между сторонами относительно развития событий в Заевфратье пока не найдено. "Важно достичь договоренности по контролю и координации действий в воздушном пространстве Сирии, по обмену разведданными, гарантиям безопасности населения, формированию курдских отрядов и по ряду других сложных вопросов, - пояснил Долгов. - Однако Турция в этой ситуации будет решительно требовать выполнения всех этих условий, но если и предпримет какие-либо действия, то в рамках соответствующих договоренностей".

Реализовывать же эти договоренности придется с учетом сохранения военного присутствия США, потому что, как напомнил Долгов, в новейшей американской истории "не было случая, чтобы американцы по своей воле уходили с какой-то территории без давления". "Думаю, что и здесь будет продолжена эта линия. Возможно, США пойдут на частичный вывод своих подразделений с территории Сирии, - сказал он. - Но ожидать того, что американский контингент будет полностью выведен, не стоит".