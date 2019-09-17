Глава Тувы Кара-оол отказался от мандата в Верховный хурал региона

КЫЗЫЛ, 17 сентября. /ТАСС/. Глава Тувы Шолбан Кара-оол, возглавлявший республиканский список "Единой России" на выборах в Верховный хурал (парламент) региона, отказался от депутатского мандата. Об этом говорится на официальном сайте избирательной комиссии Тувы.

"В связи с отказом <...> передать освободившийся мандат депутата Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва третьего созыва Кара-оол Шолбана Валерьевича зарегистрированному кандидату в депутаты Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва третьего созыва, выдвинутого Тувинским региональным отделением Всероссийской политической партии "Единая Россия", Уюсову Сергею Васильевичу", - говорится в постановлении избиркома Тувы.

Также от депутатских мандатов в парламенте отказались директор школы Елена Филиппова и директор спортивного комплекса "Субедей" Станислав Оюн, бывшие вторым и третьим кандидатами в списке "Единой России". Мандаты переданы главврачу Республиканской больницы No1 Вячеславу Ховалыгу и депутату прошлого созыва Виктору Глухову.

В парламент Тувы прошли две партии: "Единая Россия", набравшая по спискам 80,13% голосов и победившая во всех одномандатных округах, получила в Верховном хурале 30 мест. ЛДПР с 7,75% - два мандата. Партии "Справедливая Россия", КПРФ, "Коммунисты России" не прошли пятипроцентный барьер.

Выборы в парламент Тувы прошли 8 сентября. Жители республики голосовали за 32 депутатов, половина из них избирается по партийным спискам, еще 16 - по одномандатным округам.

Впервые Верховный Хурал был избран в Туве после референдума в октябре 2010 года, до этого в республике существовал двухпалатный парламент - Великий Хурал. В избранном в сентябре 2014 года созыве было 30 депутатов из "Единой России" и двое из "Справедливой России".