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В Перми умер депутат заксобрания Александр Шалаев

По предварительным данным, причиной смерти стал инфаркт

ПЕРМЬ, 17 сентября. /ТАСС/. Депутат законодательного собрания Пермского края, член фракции "Единая Россия" Александр Шалаев умер в Перми в возрасте 53 лет, по предварительной причине у него случился инфаркт. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе краевого парламента.

"По предварительным данным, [смерть наступила] в результате инфаркта", - сказали в пресс-службе.

По данным на сайте законодательного собрания региона, Александр Шалаев родился в марте 1966 года в городе Березники Пермского края, в 2016 году был избран депутатом третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 13, являлся членом фракции "Единая Россия", членом комитета по социальной политике при Заксобрании. С 2006 года Шалаев возглавлял первичную профсоюзную организацию ОАО "Сильвинит". У него остались жена и двое детей.

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