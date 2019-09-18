Эксперт: освобождение Хан-Шейхуна в Сирии стало возможным благодаря дивизии "Силы тигра"

ХАН-ШЕЙХУН /Сирия/, 18 сентября. /ТАСС/. Быстрое освобождение города Хан-Шейхун в провинции Идлиб стало возможным благодаря дивизии "Силы тигра" - одному из самых боеспособных подразделений сирийской армии. Такое мнение высказал в беседе с журналистами российский политолог, президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

В результате проведенной в августе операции армия Сирии освободила территории на севере провинции Хама и юге соседней провинции Идлиб, которые боевики удерживали с 2014 года. Ключевым моментом стало возвращение контроля над городом Хан-Шейхун и выход к участку трассы Дамаск - Алеппо.

"Это была операция против превосходящих сил противника, и сам факт, что ее удалось завершить [победой], является заслугой этого подразделения. Те, кто высказывался, что сирийская армия не способна побеждать, знакомьтесь: вот операция, которая завершилась серьезной победой. Так было в ситуации с Пальмирой, и с Дейр-эз-Зором, и вот теперь с Хан-Шейхуном. Эта операция не только решила вопрос с возвращением под контроль Дамаска части территорий, но и обезопасила российские объекты со стороны Идлиба", - сказал Абзалов, который в составе делегации российских экспертов посетил освобожденные территории на севере Сирии.

Также эксперт обратил внимание, что достаточно старую бронетехнику в танковых подразделениях дивизии удается не только поддерживать в рабочем состоянии, но и оперативно модернизировать в боевых условиях. "Сирийской армии из-за западных санкций запрещена поставка вооружений в полном объеме. Поэтому получить запчасти, детали, обеспечить нормальное сервисное обслуживание бронетехники, причем достаточно возрастной, это очень большая сложность. Здесь же на месте проводилась модернизация техники, взять те же дополнительные листы брони. Все это обеспечило дополнительное преимущество перед противником и как следствие - победу", - отметил Абзалов.

Дивизия "Сила тигра"

"Силы тигра" (ныне 25-я дивизия специального назначения) - элитное подразделение сирийской армии, специализирующееся на наступательных операциях. Оно было сформировано осенью 2013 года полковником Сухейлем Аль-Хасаном на основании директивы военно-политического руководства Сирии. Ядро вновь созданного соединения составили офицеры из 4-й и 11-й танковых дивизий. Подразделение активно задействованы в боях с группировками "Исламское государство" (ИГ) и "Джебхат ан-Нусра" (запрещены в РФ) с 2013 года.

Дивизия под командованием Аль-Хасана приняла участие во всех крупных операциях сирийской армии. Летом 2014 года отряды полковника Сухейля громили боевиков в провинции Хама, осенью того же года впервые встретились в бою с ИГ и до мая 2015 года воевали с ними в районе газовых месторождений Эш-Шаер под Хомсом. Одной из самых громких побед "Сил тигра" стала деблокада авиабазы Квайрес в пригороде Алеппо 16 ноября 2016 года. С июня по декабрь 2016 года подразделение принимало активное участие в освобождении Алеппо квартал за кварталом, а в феврале-апреле 2018 года - в операции "Дамасская сталь", окончившейся освобождением региона Восточная Гута в ближайших пригородах Дамаска.