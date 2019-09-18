В Мосгордуме рассмотрят законопроект о новом регламенте формирования фракций

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Комиссия Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам внесла на рассмотрение парламента законопроект о внесении изменений в регламент думы, согласно которому во фракции парламента смогут войти депутаты без партийной принадлежности, а срок работы депутатских объединений будет увеличен до 5 лет. Законопроект рассмотрят на ближайших заседаниях думы, об этом сообщила ТАСС в среду редактор законопроекта и депутат Мосгордумы шестого созыва (2014-2019 года) Татьяна Портнова.

По ее словам, на сегодняшний день действует регламент Мосгордумы, согласно которому фракции столичного парламента формируются каждую сессию - весеннюю и осеннюю. Для формирования фракций издаются распоряжения Мосгордумы, согласно которым в эти депутатские объединения входят представители соответствующих партий.

"В случае принятия законопроекта, фракция будет создаваться на весь созыв - 5 лет. Это упрощение бюрократической процедуры, по которой создавалась фракция. <...> Даже два человека могут создать фракцию. Можно быть и беспартийным, прийти как самовыдвиженец. Будучи избранным в думу, депутат-самовыдвиженец может войти в партию и стать членом фракции или просто заявить о своем желании стать членом фракции без партийной принадлежности", - сказала Портнова.

Кроме того, согласно опубликованному на сайте Мосгордумы тексту законопроекта, после его принятия депутат думы нового созыва, входивший в предыдущем созыве парламента в постоянное депутатское объединение, сохраняет свое членство в нем.

Портнова добавила, что законопроект об изменениях в регламенте, внесенный в Мосгордуму 12 сентября, может быть рассмотрен депутатами на первом либо втором заседании столичного парламента. Так как ранее Портнова решила не избираться в Мосгордуму, будет произведена смена докладчика, и законопроект, по принятому решению комиссии, представит депутат Мосгордумы седьмого созыва Александр Семенников.

Избранные 8 сентября депутаты Мосгордумы VII созыва вступили в должность 17 сентября. В обновленный состав столичного парламента вошли 45 депутатов, при этом 16 из них ранее работали в Мосгордуме. Первое заседание Мосгордумы запланировано на 19 сентября.