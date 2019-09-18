Бабушкин назначил сенатором от Астраханской области Александра Башкина

АСТРАХАНЬ, 18 сентября. /ТАСС/. Вступивший в должность губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин не будет менять сенатора от региона - им останется Александр Башкин. Об этом в среду ТАСС сообщила и.о. руководителя администрации губернатора региона Виктория Гурьянова.

"Бабушкин назначил сенатором от региона Александра Башкина", - сказала она.

Ранее Башкин также был депутатом областной думы. Его полномочия в качестве сенатора должны были завершиться в сентябре этого года. С октября 2018 года Башкин является зампредседателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.

В список возможных членов Совета Федерации от Бабушкина также входили депутат Госдумы Леонид Огуль и депутат гордумы Астрахани Сергей Кодюшев.

Выборы губернатора Астраханской области состоялись в единый день голосования 8 сентября. 10 сентября избирательная комиссия региона утвердила результаты. Набравшим наибольшее количество голосов признан кандидат-самовыдвиженец, врио главы региона Игорь Бабушкин, за которого проголосовали 75,63% избирателей. 17 сентября Бабушкин официально вступил в должность.