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Беглов переназначил Матвиенко сенатором от Петербурга

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
© Валерий Шарифулин/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 сентября. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко продолжит представлять в верхней палате российского парламента правительство Санкт-Петербурга. Постановление о ее назначении подписал вступивший в среду в должность губернатора города Александр Беглов.

"Несколько минут назад я подписал соответствующее постановление, полномочиями представителя исполнительной власти Санкт-Петербурга в СФ наделена Валентина Ивановна Матвиенко", - сказал Беглов.

Валентина Матвиенко в 2003-2011 годах была губернатором Санкт-Петербурга, после этого стала членом Совета Федерации в качестве сенатора от петербургского правительства и была избрана спикером верхней палаты российского парламента. Затем в октябре 2014 года ее переизбрали председателем Совета Федерации. Полномочия сенатора истекают, когда новый губернатор вступает в должность, после чего глава города назначает выбранного им представителя в Совет Федерации.

Теги
Беглов, Александр ДмитриевичМатвиенко, Валентина ИвановнаРоссияСанкт-Петербург
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