"Единая Россия" выдвинула на пост спикера парламента КБР его прежнего руководителя

НАЛЬЧИК, 18 сентября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" выдвинула на пост спикера парламента Кабардино-Балкарии (КБР) шестого созыва Татьяну Егорову, которая возглавляла его прежде. Ее кандидатуру в среду поддержали большинством голосов на конференции регионального отделения партии, передает корр. ТАСС.

Егорову представил руководитель администрации главы КБР Мухамед Кодзоков. "В последние пять лет в прошлом созыве Татьяна Борисовна возглавляла парламент. Проявила себя высокопрофессиональной, умеющей организовать работу парламента. Вы все прекрасно знаете ее и деловые, и человеческие качества, кроме того, она проявила себя как настоящий патриот нашей республики, России в представительных органах и на российском и международном уровнях. Надеюсь, что кандидатура Егоровой будет поддержана", - сказал он.

В результате тайного голосования за выдвижение Егоровой на пост спикера КБР проголосовали 175 делегатов, другой кандидат Сергей Карныш получил 15 голосов.

По итогам прошедших 8 сентября выборов "Единая Россия", за которую проголосовали 65,85% избирателей, получила 50 мандатов в парламенте региона. В Заксобрании КБР нового, шестого созыва также представлены "Справедливая Россия", которая набрала 10,35% голосов (семь мандатов), КПРФ - 12,84% (девять мандатов), ЛДПР - 5,1% и партия "Зеленые" - 5,07% (по два мандата). В шестом созыве "Справедливая Россия" потеряла один мандат, КПРФ упрочила свои позиции, получив на один мандат больше по сравнению с предыдущим созывом. Выборы в региональное Заксобрание проходят по пропорциональной системе (по партийным спискам). Парламент КБР пятого созыва соберется на свое первое заседание 19 сентября.