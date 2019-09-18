Посольство РФ в Афганистане опровергло сообщения о российской помощи талибам

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Российское посольство в Афганистане назвало безосновательными появившиеся в афганских СМИ сообщения об оказании Россией помощи радикальному движению "Талибан" (запрещено в РФ). Соответствующее сообщение размещено в среду на странице дипмиссии в Facebook.

Диппредставительство обратило внимание на то, что в выпуске газеты "Хевад" от 15 сентября 2019 года (на языке пушту) была опубликована статья под названием "Талибы из Дохи тайно прибыли в Москву", в подзаголовок которой "был вынесен тезис с утверждением о существенной помощи движению талибов со стороны России, а также о наличии неких документов о вывозе талибских вооружений на ремонт в Таджикистан из провинции Кундуз".

"В этой связи посольство считает необходимым напомнить, что аналогичные спекуляции уже появлялись в местных СМИ около года назад, однако до сих пор никаких реальных свидетельств на этот счет не было представлено ни правоохранительным органам Афганистана, ни российским должностным лицам", - говорится в сообщении.

Кроме того, посольство отметило, что 15 сентября на сайте газеты "Этелаат-е Руз" была опубликована еще одна статья антироссийской направленности "Россия - главный выгодоприобретатель от срыва американо-талибских переговоров". В этой связи российская сторона считает оба инцидента "срежиссированным вбросом, призванным дискредитировать конструктивный настрой Москвы в части построения мирного и стабильного Афганистана в соответствии с чаяниями и нуждами афганского народа".