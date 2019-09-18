Песков: Путин не обсуждал с наследным принцем Саудовской Аравии поставки С-300 и С-400

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не обсуждал в среду в телефонном разговоре с наследным принцем, министром обороны Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом возможность поставки Эр-Рияду российских комплексов С-300 или С-400.

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"Нет необходимости повторять то, что уже было сказано [Путиным 16 сентября в Анкаре]", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, поднималась ли эта тема в разговоре.

В понедельник Путин заявил в Анкаре, что Россия готова помочь Саудовской Аравии защитить страну, если ее руководство примет решение закупить российское оружие. "Мы готовы оказать соответствующую помощь Саудовской Аравии, а политическому руководству Саудовской Аравии достаточно принять мудрое государственное решение, как это сделали в свое время руководители Ирана, закупив С-300, и сделал президент [Турции Реджеп Тайип] Эрдоган, закупив у России новейшие комплексы ПВО С-400 "Триумф", - сказал Путин. - Они надежно защитят любые объекты инфраструктуры Саудовской Аравии".

В ночь на 14 сентября 10 беспилотников атаковали предприятия саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco на востоке страны. Ответственность за эту акцию взяли на себя мятежники из йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы).