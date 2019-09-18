Полпред президента в СЗФО посоветовал Беглову консолидировать политические силы Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 сентября. /ТАСС/. Полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан посоветовал Александру Беглову, вступившему в должность губернатора Санкт-Петербурга, консолидировать политические, экономические силы города и культурную общественность.

"Среди стоящих перед городом задач нет таких, которые можно было бы решать по остаточному принципу. Убежден, что ваш жизненный опыт и профессионализм станут залогом поступательного движения вперед и позволят вам сделать наш Петербург еще более красивым и комфортным. В этой работе необходима опора на всех жителей города, представителей политических, управленческих, экономических, культурных сфер, их сплочение и консолидация", - сказал Гуцан.

На церемонии вступления губернатора в должность в Мариинском дворце присутствовали председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин, почетные граждане Санкт-Петербурга, депутаты Законодательного собрания города и другие гости.

От имени почетных граждан Беглова поздравил Герой СССР и РФ, космонавт Сергей Крикалев. Он отметил, что Петербург - это не только культурная столица, но также научный и промышленный центр. "В вашей программе большое внимание уделено промышленному развитию города, что позволит поднять его экономический статус. Подъем статуса Петербурга - это еще и укрепление всей нашей страны и в том числе обороноспособности", - сказал Крикалев.

В свою очередь, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко акцентировал внимание на развитие агломерации двух регионов. "Я хотел бы отметить один момент: очень четкое ориентирование в ходе вашей избирательной кампании на развитие агломерации Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Более 2 млн жителей Санкт-Петербурга в летнее время проживают на территории Ленинградской области, а почти 200 тыс. ленинградцев работают на экономику Санкт-Петербурга, и совместное развитие двух регионов - это один из этапов стратегии развития самого Петербурга", - сказал Дрозденко, пожелав коллеге успехов на посту губернатора.