Лавров провел заседание коллегии МИД РФ о подготовке саммита Россия - Африка

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду провел в заседание коллегии МИД на тему подготовки к саммиту и экономическому форуму Россия - Африка, которые пройдут в октябре в Сочи. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.

"Было подчеркнуто, что проведение первого такого саммита отражает выход российско-африканских отношений на качественно новый уровень, - указали в министерстве. - Подробно рассмотрены задачи координации деятельности министерств и ведомств по решению вопросов содержательного наполнения встречи в верхах, ее организационное, протокольное и логистическое обеспечение".

На заседании, участниками которого стали представители Минпромторга, Минэкономразвития, фонда "Росконгресс", а также Института Африки Российской академии наук, была заслушана информация о согласовании итоговых документов Сочинского саммита и о планируемых на его полях двусторонних мероприятиях, включая подписание документов о реализации взаимовыгодных проектов.

"Коллегия отметила, что взаимодействие России с африканскими странами опирается на прочные исторические традиции дружбы и солидарности в борьбе народов континента за свободу и независимость, - сообщили в МИД. - Важное значение имеет наращивание сотрудничества с африканскими странами и организациями в рамках ООН и других многосторонних структур по содействию урегулированию сохраняющихся на континенте кризисов и конфликтов".