Зюганов: Путин согласился провести встречу с лидерами думской оппозиции

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин согласился с предложением руководителя КПРФ Геннадия Зюганова провести встречу с лидерами парламентской оппозиции, ранее выступившими с предложением отменить "муниципальный фильтр" на губернаторских выборах для кандидатов, выдвинутых парламентскими партиями. Об этом лидер коммунистов сообщил в среду в эфире "Россия-24".

"Я предложил, президент согласился собраться со всеми лидерами, а мы, три лидера [думских фракций], кроме "Единой России", вносили [предложение] отменить порог ("муниципальный фильтр" - прим. ТАСС) ", - сказал Зюганов.

Политик выразил недовольство нынешним порядком, когда партия может беспрепятственно выдвинуть кандидата в президенты, а для выдвижения кандидата в губернаторы требуется преодолеть "муниципальный фильтр". "У нас в трех регионах - в Вологде, Калмыкии, Забайкалье, где реальные шансы были победить, не зарегистрировали наших кандидатов", - посетовал он.

На встрече с Зюгановым во вторник президент согласился обсудить предложения КПРФ о совершенствовании избирательной системы. Путин отметил, что политическая система страны представляет собой живой организм, нужно смотреть, как имеющиеся инструменты работают и что можно откорректировать, чтобы усовершенствовать и сделать систему более эффективной.