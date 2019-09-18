Косачев надеется на конструктивное взаимодействие с послом ФРГ по развитию взаимоотношений

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев рассчитывает, что новый посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гейр сыграет положительную роль в развитии взаимоотношений двух стран.

"Личность всегда играет определенную роль в истории. И уверен, что от ваших личных подходов и от ваших личных действий будет многое зависеть в контексте развития двусторонних отношений между нашими странами. И я хотел бы пожелать вам успешной работы на этом поприще", - сказал Косачев на первой встрече с новым немецким послом, которая проходит в среду в Совете Федерации.

Он отметил, что с учетом важности Германии как партнера для России и значимости двусторонних отношений, в Совете Федерации "сложилась практика регулярных встреч с послами ФРГ в России". "Мы с удовольствием эту практику продолжим. Я не хотел бы обидеть другие страны и других представителей, но всегда с удовольствием наблюдал за работой именно послов Германии в РФ. Все ваши предшественники были в высшей степени высокопрофессиональными и интересными собеседниками. Зная ваш послужной список, уверен, что вы эту традицию достойно продолжите", - сказал Косачев.

Сенатор обратил внимание посла, что через такие контакты и беседы "неизменно придавался дополнительный импульс и межпарламентским контактам между двумя странами". "Понятно, что пока есть вопросы, по которым мы не соглашаемся кардинальным образом. В то же время существует очень широкий перечень вопросов, по которым наши позиции достаточно близки друг другу, а может быть даже и совпадают. Думаю, главное, в чем мы совпадаем, заключается в том, что даже при всех имеющихся разногласиях очень важно сохранять диалог друг с другом и находить взаимоприемлемые решения", - констатировал глава международного комитета СФ.

Косачев также отметил конструктивную роль, которую сыграли немецкие парламентарии, входящие в делегацию в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), при обсуждении вопроса о возвращении российской делегации в ассамблею.

Геза Андреас фон Гейр был назначен послом в РФ в сентябре. Он сменил Рюдигера фон Фрича, занимавшего эту должность с марта 2014 года. Ранее на этой неделе германский дипломат встретился с первым замглавы МИД РФ Владимиром Титовым и вручил ему копии верительных грамот.