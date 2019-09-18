Путин надеется на встречи с председателем КНР на саммитах БРИКС и АТЭС в ноябре

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выразил надежду, что сможет провести встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на саммитах БРИКС и АТЭС в Латинской Америке в ноябре 2019 года. Об этом он заявил на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном.

"Я надеюсь, нам удастся увидеться с председателем КНР в рамках двух крупных мероприятий - БРИКС и АТЭС, которые пройдут в Латинской Америке в ноябре", - сказал Путин, попросив Ли Кэцяна передать китайскому лидеру "самые наилучшие пожелания".

На встрече с премьером Госсовета КНР Путин напомнил, что в начале октября отмечается 70-летие основания Китайской Народной Республики и установления дипломатических отношений между двумя странами. "Наша страна, тогда СССР, была первой страной, которая официально признала новый Китай. За минувшие десятилетия пройден очень большой путь в двустороннем сотрудничестве. Сегодня мы в полном смысле этих слов являемся стратегическими партнерами, осуществляющими всеобъемлющее партнерство. Это остается безусловным внешнеполитическим приоритетом Российской Федерации", - добавил Путин.

Российский лидер подчеркнул, что взаимодействие двух стран, "безусловно, является важнейшим фактором в мировых делах и оказывает все более и более значимое влияние на развитие экономик РФ и Китая, на решение задач, перед которыми стоят два государства с целью повышения уровня жизни граждан".

Премьер Госсовета КНР согласился с Путиным, отметив, что "сотрудничество Москвы и Пекина "не только способствует развитию двух стран, но и развитию региона и всего мира, особенно с учетом роста нестабильности и неопределенности в мире и в регионе, в мировой экономике". По его словам, России и Китаю важно в дальнейшем "укреплять дружбу, сотрудничество, взаимосвязь". "Очень важно, чтобы мы в дальнейшем прилагали общие усилия для обеспечения справедливой системы мировой торговли, основанной на правилах ВТО, что весьма важно для развития стабильности и безопасности мира", - добавил Ли Кэцян. Он передал Путину слова приветствия от Си Цзиньпина.

Саммит БРИКС пройдет в Бразилии 13-14 ноября, саммит АТЭС состоится в Чили 16-17 ноября.