Денис Паслер поручил чиновникам проводить опросы в интернете

ОРЕНБУРГ, 18 сентября. /ТАСС/. Глава Оренбургской области Денис Паслер, вступивший в должность в среду, подписал указ о внесении изменений в положение об аппарате губернатора и правительства Оренбургской области, дополнив функционал возможностью проводить опросы в интернете. Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном сайте правительства региона.

"Осуществляет постоянно действующий мониторинг общественного мнения населения Оренбургской области, проводит социологические исследования по актуальным проблемам развития Оренбургской области, в том числе посредством опросов с использованием информационно телекоммуникационной сети "интернет", - сказано в новой редакции одного из пунктов раздела, посвященного основным функциям органа исполнительной власти региона. В действовавшей до сегодняшнего дня версии документа не было упоминаний про интернет.

Функционал аппарата губернатора и правительства Оренбургской области дополнены десятью абзацами. Среди новых задач - осуществление внутреннего финансового аудита и координация деятельности по обеспечению информационной открытости органов исполнительной власти региона.

Согласно данным официального сайта правительства Оренбургской области, в настоящее время должность руководителя аппарата вакантна. После вступления в должность губернатора Паслер еще не издал ни одного кадрового указа, но сообщил о грядущих переменах в структуре правительства. Он заявил, что не исключает привлечение специалистов из других регионов Оренбургской области.

Паслер вступил в должность главы Оренбургской области 18 сентября. С результатом 65,94% ранее он был признан победителем на губернаторских выборах, в который участвовал как врио губернатора. 40-летний Паслер окончил Уральскую государственную горно-геологическую академию, в Москве получил второе высшее образование в Российском экономическом университете имени Г. В. Плеханова.