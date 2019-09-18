Эксперт: Китай, как и Россия, начинает считать США долгосрочным противником

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Власти Китая также, как и российское руководство, пришли к выводу, что долгосрочное соперничество с США неизбежно, на этом фоне взаимодействие Москвы и Пекина продолжает укрепляться. Такое мнение выразил в среду заведующий сектором Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики (ВШЭ) Василий Кашин, выступая в международном дискуссионном клубе "Валдай".

"Китайская сторона пришла примерно к таким же выводам относительно природы своих отношений с США, к которым пришла Россия в 2014 году (после ухудшения отношений со странами Запада в связи с кризисом на Украине - прим. ТАСС), - отметил Кашин. - Со стороны китайских коллег можно часто слышать о том, что в США сложился двухпартийный консенсус относительно отношений с Китаем, что политика жесткого давления на Пекин будет продолжена вне зависимости от любых внутриполитических изменений в Вашингтоне".

По словам эксперта, китайцы продолжают предпринимать попытки заключить временное "перемирие" в торговых войнах с американцами, однако понимают, что оно едва ли будет долгосрочным. Кроме того, по мнению аналитика, возможные договоренности в сфере торговли не будут касаться других аспектов двустороннего взаимодействия, и давление США на КНР по таким вопросам, как использование высоких технологий, развитие вооруженных сил, проблематика прав человека, а также Тайваня и Синьцзян-Уйгурского автономного района продолжится.

"Мы видим обострение конфликтов по другим направлениям, - продолжил он. - Характерным признаком ухудшения отношений является поднятие на политический уровень темы шпионажа и расследований. Это то, что происходило в американо-российских отношениях как раз несколько лет назад".

Как обратил внимание аналитик, ухудшение отношений с США подталкивает Китай к более тесным отношениям с Россией. "В 2018 году начался и сейчас еще продолжается новый этап нашего сотрудничества в военной сфере, возможно, мы даже к концу этого года заключим новое расширенное соглашение о военном сотрудничестве, - отметил Кашин. - У нас появляются первые признаки движения в сторону некоего подобия коалиционного планирования. Например, в прошлом году происходило резкое увеличение числа обменов делегациями представителей внешнеполитических ведомств двух стран, отвечающих за разные направления, состоялось более 50 подобных визитов для межмидовских консультаций, затрагивающих все структурные подразделения".

Схожего мнения придерживается и вице-президент Китайской народной ассоциации мира и разоружения, бывший замначальника Отдела внешних связей Центрального комитета Коммунистической партии Китая Юй Хунцзюнь, который убежден, что американские санкции против РФ и КНР открывают возможности для двусторонней торговли. "Я считаю, что торговая война между США и Китаем создала новые вызовы для мировой торговли. Но в то же время для российско-китайских отношений она создала новые возможности. У нас огромный рынок, мы импортируем очень много сельскохозяйственной продукции", - сказал он.