В МИД РФ назвали клеветой утверждения о шпионской активности Москвы в Швейцарии

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Москва считает абсурдным и клеветническим интервью называющего себя бывшим советским и российским разведчиком-нелегалом Сергея Жирнова швейцарской вещательной компании RTS. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении российского дипведомства в Facebook.

Как напомнили в министерстве, интервью с Жирновым вышло 9 сентября. В нем он утверждает, что за последние двадцать лет "шпионская активность" России в Швейцарии возросла как в количественном, так и в качественном отношении.

"Обращаем внимание на то, что в ходе интервью не предъявлено никаких конкретных фактов, не приведено обоснованных доказательств. Считаем все заявления Жирнова клеветническими", - подчеркнули в МИД.

В дипведомстве также отметили, что трансляция подобных абсурдных и не поддающихся проверке измышлений наносит ущерб российско-швейцарским отношениям. "Выражаем сожаление, что телеканал пошел по пути реанимирования муссировавшейся в СМИ Конфедерации летом - осенью 2018 года темы российского шпионажа, - заявили в дипведомстве. - Характерно, что год назад медийный скандал был "раздут" с целью насадить образ врага в лице Москвы, запугать обычных граждан мнимой российской угрозой. Напоминаем, что в ходе пресс-конференции по итогам переговоров министров иностранных дел России и Швейцарии в Женеве 28 ноября 2018 года стороны публично заявили, что "шпионская страница" в отношениях перевернута".

"Призываем канал быть избирательнее в выборе источников, чтобы не вводить в заблуждение швейцарскую аудиторию", - заключили на Смоленской площади.