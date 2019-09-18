Грызлов: Киев сорвал договоренности советников глав стран "нормандской четверки"

МИНСК, 18 сентября. /ТАСС/. Киев на состоявшемся в среду в Минске очередном заседании контактной группы по урегулированию на востоке Украины сорвал выполнение договоренностей советников глав стран "нормандской четверки". Об этом заявил по итогам встречи полпред РФ в группе Борис Грызлов.

"Главный итог встречи контактной группы: представители Киева отказались подписать "формулу Штайнмайера", то есть отказались согласовать порядок правового и фактического закрепления особого статуса Донбасса - сказал он. - Это тот самый документ, который был согласован 11 сентября политическими советниками лидеров стран "нормандской четверки" и предложен контактной группе для подписания".

"Тем самым Киев сорвал и принятие решения о разведении сил в Петровском и Золотом, поскольку вопросы безопасности должны быть синхронизированы с политическими вопросами. То есть, оба вопроса должны были решаться одновременно, в ходе одного заседания", - уточнил Грызлов.

Он напомнил, что поручение "нормандского формата" содержало одновременно пункты по политике и безопасности. "Такими действиями Киев поставил под угрозу саммит "нормандской четверки", так как условием проведения саммита было наличие успешного результата по этим двум направлениям".

Полпред России также обратил внимание на то, что предоставление постоянно действующего особого статуса Донбассу на основе соответствующей конституционной реформы в Украине зафиксировано в пунктах комплекса мер по выполнению минских соглашений, в частности в пункте 11. "То есть Киев встал на путь грубого нарушения минских договоренностей, вопреки декларации верности им", - сказал он.