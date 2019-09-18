Избирком распределил вакантные мандаты депутатов Волгоградской облдумы

ВОЛГОГРАД, 18 сентября. /ТАСС/. Пять вакантных мандатов депутатов региональной думы распределены на заседании избирательной комиссии Волгоградской области. Об этом сообщается в среду на сайте избиркома области.

"В избирательную комиссию Волгоградской области поступили заявления об отказе от получения депутатских мандатов от пяти кандидатов, избранных по партийным спискам в Волгоградскую областную думу", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в случаях отказа мандаты переходят следующим по партийному списку кандидатам.

По итогам выборов в областной думе будет представлено пять партий в отличие от прошлого созыва, где их было четыре.

Партия "Единая Россия" набрала на выборах 48,15% голосов и получает 28 мест в региональном парламенте, КПРФ, набравшая 19,5%, - пять мест, партия "Справедливая Россия" (8,44%) и ЛДПР (14,85%) - по два места. От Партии пенсионеров (6,34%) в облдуме будет один представитель.