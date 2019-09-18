Эксперт: США идут на улучшение отношений с Белоруссией для давления на Европу, а не Россию

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Начиная налаживать отношения с Белоруссией, США пытаются оказать давление на страны Европы, в первую очередь Польшу, но не на Россию. Такое мнение в беседе с корр. ТАСС выразил в среду председатель совета международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий, комментируя прошедшую накануне встречу президента Белоруссии Александра Лукашенко и заместителя госсекретаря США по политическим делам Дэвида Хейла.

По итогам встречи, американская сторона заявила о готовности восстановить дипломатическое представительство на уровне послов. Стороны также обсудили дальнейшее ослабление санкций США в отношении Минска.

"Этот шаг [сближение Минска и Вашингтона] в меньшей степени касается Москвы и в большей степени касается европейских столиц, особенно Варшавы, - сказал Быстрицкий, отвечая на соответствующий вопрос. - Мне кажется, таким малым рычагом американцы хотят продемонстрировать многовекторность своей европейской ориентации. При некоторых сложностях в отношениях с европейцами появление Белоруссии, которая отчаянно нуждается в различного рода внешних выходах, выгодно американцам".

При этом эксперт подчеркнул, что Минск ни в коем случае не отвернется от Москвы, хотя установление дополнительных внешних связей укрепит позиции Белоруссии на международной арене. "Все правительства и все власти любят опираться на несколько опор, так как это дает пространство для маневра", - пояснил он.

Собеседник агентства также обратил внимание на то, что за политическими шагами вряд ли последуют какие-то практические, например, совместные проекты или развитие торговых отношений. "Особо больших соглашений не стоит ожидать в силу разности экономик и несравнимости экономических интересов, - подчеркнул Быстрицкий. - Белоруссия едва ли сможет что-то предложить США с учетом расстояния и особенностей географического расположения".