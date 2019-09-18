Слуцкий: надеяться на изменения в политике США с приходом О'Брайена преждевременно

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Любые кадровые перемены в администрации США - сугубо внутреннее дело, рассчитывать на изменения в американской внешней политике преждевременно. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя решение президента США Дональда Трампа назначить Роберта О'Брайена своим помощником по национальной безопасности.

"Исключительное внутреннее дело США - как отставка, так и назначение на пост советника президента по национальной безопасности. Но вряд ли от перемены мест слагаемых может измениться сумма. Это против базовых правил", - сказал Слуцкий.

Он указал, что уход с поста Джона Болтона "мало что поменял, в частности, на иранском направлении". "Поэтому в глобальной перспективе было бы самонадеянно рассматривать новое назначение как признак возможного смягчения американской политики. Но в реальности мы увидим все только по делам", - резюмировал глава комитета.

О'Брайен в настоящее время занимает должность спецпосланника президента по вопросам освобождения заложников в структуре Госдепартамента США.