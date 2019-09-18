Путин не предлагал Эр-Рияду помощь России в расследовании атак на Saudi Aramco

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с наследным принцем, министром обороны Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом не выражал готовность российской стороны принять участие в расследовании обстоятельств атаки на предприятия Saudi Aramco. Об этом в среду заявил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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"Нет", - заявил он в ответ на вопрос, озвучивал ли Путин такое предложение. Ранее Саудовское агентство печати сообщило, что президент РФ в разговоре с наследным принцем якобы выразил готовность российской стороны принять участие в расследовании обстоятельств атаки, в частности, в выявлении места, откуда она исходила.

В сообщении пресс-службы Кремля по итогам прошедшего в среду телефонного разговора отмечалось, что Владимир Путин и Мухаммед бен Сальман Аль Сауд обсудили нападения на предприятия. "Владимир Путин выразил озабоченность на этот счет и высказался за проведение тщательного и объективного расследования произошедшего", - говорится в сообщении.

В ночь на 14 сентября 10 беспилотников атаковали предприятия саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco на востоке Саудовской Аравии. После нападения добыча нефти упала на 5,7 млн баррелей в сутки из 9,8 млн баррелей в сутки. 17 сентября власти страны сообщили, что восстановили половину из утерянной из-за атаки добычи нефти. Восстановить полный объем добычи королевство надеется к октябрю.