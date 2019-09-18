Косачев рассчитывает, что назначением О'Брайена Трамп делает акцент на дипломатию

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Назначение новым помощником по национальной безопасности Роберта О'Брайена может быть демонстрацией нового подхода администрации Белого дома в международной политике, возможно, с акцентом на дипломатию, а не на идеологию и угрозы. Такое мнение выразил в среду глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Предшественник О'Брайена Джон Болтон был, скорее, данью "ястребам" - демонстрацией решительности и жесткости Трампа во внешней политике перед лицом серьезных обвинений, в том числе, в связи с Кремлем. На этом фоне новое лицо в международных делах, юрист, работавший спецпосланником президента по вопросам освобождения заложников, входивший в состав Консультационного комитета США по объектам культурного достояния, не отметившийся практически никакими знаковыми заявлениями по международным темам - несомненно, демонстрация нового подхода администрации Белого дома; возможно, с акцентом на дипломатию, а не на идеологию и угрозы. По крайней мере, хотелось бы так думать", - написал Косачев на своей странице в Facebook, назвав О'Брайена "темной лошадкой".

Сенатор отметил, что Трамп может себе это позволить с учетом того, что это должность, которая не утверждается сенатом, и учитывая, что главные атаки по "докладу Мюллера" президент США "уже отбил и может ощущать себя более свободным от капитолийского прессинга".

По его мнению, американский лидер уже думает не о прошлом, а о будущем, а именно - о переизбрании. "И ему нужно уже не "кормить" Конгресс и прессу своими назначениями, а иметь реальных толковых помощников в тех непростых рамках, в которые его загнали конгрессмены во внешней политике. Поэтому, отказ от громких фигур в пользу не очень известной фигуры, явного технократа и практика, возможно - не худшее, что могло произойти для международной политики. В любом случае, будем работать с тем, кто есть", - подчеркнул Косачев.

Президент США Дональд Трамп сообщил в среду на своей странице в Twitter, что назначит своим новым помощником по национальной безопасности Роберта О'Брайена, который в настоящее время занимает должность спецпосланника президента по вопросам освобождения заложников в структуре Госдепартамента США.

На прошлой неделе Трамп отправил предыдущего помощника по нацбезопасности Джона Болтона в отставку. Он объяснил свое решение тем, что тот делал большие ошибки и не находил общий язык с важными представителями вашингтонской администрации. Временно исполняющим обязанности помощника президента стал заместитель Болтона Чарльз Капперман.