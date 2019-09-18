Лавров обсудил с главой МИД Германии перспективы выполнения минских соглашений

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил в среду по телефону с немецким коллегой Хайко Маасом перспективы реализации минских соглашений после переговоров контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Обсуждены перспективы выполнения Минского комплекса мер по урегулированию на Украине в ситуации, когда предложения, рассмотренные на встрече внешнеполитических советников лидеров стран нормандского формата, не были поддержаны представителем Киева на заседании Контактной группы в Минске 18 сентября 2019 года", - отметили в министерстве.

Ранее сегодня стало известно, что на очередной встрече контактной группы в Минске, на которой предполагалось, по сути, парафировать текст "формулы Штайнмайера", украинская делегация отказалась ставить свою подпись. Практически одновременно министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, выступая в парламенте, заявил, что дал свое согласие на это.

Согласно минским соглашениям, в рамках мирного урегулирования отдельным районам Донецкой и Луганской областей должен быть предоставлен особый статус. Однако стороны конфликта по разному трактуют условия его предоставления. В конце 2015 года тогдашним главой МИД Германии Франком-Вальтером Штайнмайером был предложен компромиссный вариант, который получил название "формулы Штайнмайера".