Подавшие в отставку главы Ялты и Керчи намерены участвовать в конкурсах на эти посты

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сентября. /ТАСС/. Главы Ялты, Керчи и Армянска, которые по предложению главы Крыма написали заявления о сложении полномочий, намерены участвовать в конкурсах на этот пост и продолжить работу. Об этом они сообщили ТАСС в среду.

"Да, планирую участвовать в конкурсе. Все по уставу муниципалитета, как положено, это процедурные моменты и, кто пожелает из глав администраций повторно будет также участвовать в конкурсе", - сообщил глава администрации Керчи Сергей Бороздин.

Он уточнил, что даты проведения конкурсов в городах и районах назначаются в разное время. В Керчи эта дата будет определена 26 сентября. По данным его коллеги из Ялты Алексея Челпанова, конкурсы на посты глав во всех муниципалитетах должны пройти до ноября. Окончательное решение об утверждении кандидатур будет принимать Совет министров Крыма и глава республики, чтобы вновь назначенные чиновники "несли ответственность перед всеми крымчанами, моральную, прежде всего".

"Новая каденция главы республики и новая каденция всех ключевых руководителей - самое главное, что переназначение глав муниципалитетов формирует новый подход к мере ответственности и планам на ближайшие пять лет. Очень правильное решение, чтобы не было чехарды, связанной с назначением. Чтобы все главы муниципальных образований создавали план развития на ближайшую пятилетку, соответственно, его задекларировали перед общественностью и этот план начали выполнять", - добавил Челпанов, уточнив, что намерен участвовать в конкурсе на пост главы администрации Ялты.

Глава Армянска Василий Телиженко и глава Белогорского района Галина Перлович также высказали свое желание участвовать в конкурсе.

В среду глава республики Сергей Аксенов на своей странице в "Фейсбуке" сообщил, что в Крыму все руководители городских и районных администраций сложили свои полномочия. Он пояснял, что "такое решение принято в связи с необходимостью формирования новой команды, в том числе и на местах. В Крыму - 11 городов, четыре городских поселения и 14 районов.