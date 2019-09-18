Глава Курской области Старовойт назначил двух заместителей

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Губернатор Курской области Роман Старовойт назначил двух заместителей: Сергей Стародубцев до этого возглавлял комитет пищевой промышленности и продовольствия Курской области, Максим Бесхмельницын ранее занимал этот же пост. Об этом в среду сообщается на официальном сайте администрации Курской области.

Ранее были переназначены три вице-губернатора: Станислав Набоко, Алексей Смирнов и Ирина Хмелевская, уточнили в пресс-службе администрации региона.

"Назначены еще два заместителя губернатора Курской области - Максим Бесхмельницын и Сергей Стародубцев", - говорится в сообщении.

Избранный 8 сентября на пост главы Курской области Роман Старовойт отметил, что структура администрации Курской области будет пересмотрена - количество комитетов и заместителей главы региона сократится, что позволит сделать работу администрации более эффективной. До этого в администрации работали восемь заместителей главы региона, включая вице-губернатора, более 30 комитетов и департаментов.