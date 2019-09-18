Главы МИД РФ и Нигера обсудят в Москве сотрудничество в энергетике и борьбу с терроризмом

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Расширение экономического диалога и борьба с терроризмом станут одними из главных тем на переговорах в Москве в четверг между министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и главой МИД Нигера Каллой Анкурао. Последний находится 18-20 сентября в российской столице с рабочим визитом.

Объявляя на прошлой неделе о визите Анкурао в РФ, официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова подчеркнула, что особое внимание стороны собираются уделить перспективам развития делового партнерства в таких сферах, как разведка и освоение запасов минеральных ресурсов, энергетика, инфраструктура. "Планируется обсудить пути активизации российско-нигерских связей в политической, торгово-экономической, гуманитарной и иных областях", - добавила она.

Как подчеркнула дипломат, Лавров и Анкурао обменяются мнениями по актуальным темам глобальной и общеафриканской повестки дня с акцентом на вопросы поддержания мира и стабильности в Африке, в том числе в Сахаро-Сахельском регионе.

Противодействие исламистам

Министры намерены предметно рассмотреть проблематику противодействия международному терроризму и экстремизму в контексте коллективных усилий по нейтрализации этих угроз на Африканском континенте, указывается в комментарии МИД РФ, посвященном визиту. Особенно актуальной данная тематика становится, учитывая избрание Нигера непостоянным членом Совбеза ООН на 2020-2021 годы.

Африканская республика в последнее время сталкивается с нападениями боевиков базирующейся на севере и северо-востоке соседней Нигерии радикальной исламистской организации "Боко харам". В 2015 году эта группировка присягнула на верность террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). С 2009 года боевики "Боко харам" в странах бассейна озера Чад убили более 30 тысяч мирных жителей. Около 2,6 млн человек стали беженцами и перемещенными лицами. Против исламистов в регионе действуют многонациональные войска из разных стран Африки, в том числе из Нигера.

Созвучность восприятия

Как отметили в МИД РФ в преддверии переговоров, в основе диалога между Россией и Нигером лежит созвучность восприятия происходящих в мире процессов, включая "формирование полицентричного мироустройства как более справедливой и безопасной системы международных отношений".

"Рассчитываем, что предстоящий визит в Москву министра иностранных дел Нигера придаст дополнительный импульс совместной работе по дальнейшему укреплению традиционно дружественных двусторонних отношений", - подчеркивается в комментарии российского дипведомства.

Экономика Нигера

Нигер - одна из наименее развитых стран в мире. Подавляющая часть населения занята в сельском хозяйстве. Однако львиную долю экспортной выручки дает урановый сектор: Нигер находится на седьмомм месте в мире по запасам урана и на пятом - по его производству. Кроме того, ведется добыча угля, золота и нефти. В прошлом году сообщалось о планах местных властей построить первую в стране АЭС.

По данным Российского экспортного центра, в настоящее время товарооборот между РФ и Нигером составляет $2,6 млн. Нигер находится на 187-м месте в экспорте России и на 139-м - в импорте.