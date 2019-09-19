Александр Осипов вступил в должность губернатора Забайкальского края

ЧИТА, 19 сентября. /ТАСС/. Победивший на прошедших 8 сентября выборах Александр Осипов в четверг вступил в должность губернатора Забайкальского края. Инаугурация проходит в большом зале читинского Дома офицеров.

"Вступая в должность губернатора Забайкальского края, торжественно клянусь соблюдать Конституцию Российской Федерации, устав и законы Забайкальского края, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, верно служить народу и защищать интересы жителей края, честно и добросовестно выполнять возлагаемые на меня высокие обязанности, приложить все свои силы и знания на благо Забайкальского края", - произнес Осипов текст присяги.

Инаугурация губернатора проходит в Доме офицеров впервые: первый глава края Равиль Гениатулин давал присягу в здании драматического театра, а Константин Ильковский и Наталья Жданова - в краевой филармонии.

Источник в администрации губернатора рассказал ТАСС, что Дом офицеров выбрали, посчитав его зал в стиле сталинского ампира величественным и более подходящим для церемонии. К тому же зал, построенный в конце 1930-х, отличается хорошей акустикой.

На церемонии присутствуют главный федеральный инспектор в Забайкальском крае Игорь Цветков, замглавы Минвостокразвития РФ Павел Волков, члены Совета Федерации, депутаты Госдумы и Законодательного собрания Забайкалья, главы муниципальных образований. В зале также находятся бывшие губернаторы Гениатулин и Ильковский, супруга нового руководителя региона Валентина Осипова, представители властей Читы, общественных организаций и религиозных конфессий.

Выборы в Забайкалье

Избирательная комиссия Забайкальского края 10 сентября утвердила итоги голосования на выборах губернатора, признав победителем врио главы региона Александра Осипова с результатом 89,61% голосов (248,5 тыс. избирателей). Явка на выборах в Забайкалье составила 35,07% - около 277,7 тыс. человек.

Досрочные выборы губернатора Забайкальского края прошли в этом году из-за отставки главы региона Ждановой. О своем решении Жданова публично объявила 11 октября 2018 года, однако президент РФ принял ее отставку только спустя две недели, назначив врио главы региона экс-замминистра по развитию Дальнего Востока Осипова.