Радий Хабиров вступил в должность главы Башкирии

УФА, 19 сентября. /ТАСС/. Победитель выборов главы Башкирии Радий Хабиров в четверг вступил в должность руководителя региона. Его инаугурация прошла в зале Госсобрания республики, передает корреспондент ТАСС.

"Клянусь при осуществлении полномочий главы Республики Башкортостан верно служить многонациональному народу Республики Башкортостан, укреплять и защищать государственность Республики Башкортостан, соблюдать Конституцию Российской Федерации и Конституцию Республики Башкортостан, гарантировать права и свободы человека и гражданина", - сказал Хабиров на русском и башкирском языках.

Удостоверение главы региона Хабирову вручила председатель Центризбиркома республики Илона Макаренко. Присутствовавший на церемонии полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе (ПФО) Игорь Комаров отметил, что победа Хабирова "неоспорима и заслуженна, его поддержали почти 1,8 млн избирателей". "Теперь Вам, уважаемый Радий Фаритович, и власти необходимо развивать позитивные изменения и выводить регион на новые вершины", - отметил он.

Президент России Владимир Путин 11 октября принял досрочную отставку Рустэма Хамитова, занимавшего с 2010 года пост руководителя Башкирии, и назначил врио главы региона уроженца республики Хабирова, который с 2017 года был главой подмосковного Красногорска.

Хабиров родился 20 марта 1964 года в деревне Сайраново Ишимбайского района Башкирской АССР (ныне - Башкирия). Окончил юридический факультет Башкирского государственного университета. Трудовую деятельность начал в 1981 году учеником фрезеровщика на заводе транспортного машиностроения.

В 1989-2003 годах занимал различные должности в Башкирском государственном университете. В 2003-2008 годах являлся руководителем администрации президента Башкирии, в 2009-2016 годах - заместителем начальника управления внутренней политики администрации президента РФ. С 2017 года до нынешнего назначения он был главой подмосковного Красногорска.