Главой Читы стал директор железнодорожного института

ЧИТА, 19 сентября. /ТАСС/. Депутаты нового созыва городской думы Читы выбрали председателя парламента, который также является главой города. Им стал директор Забайкальского института железнодорожного транспорта (ЗабИЖТ) Евгений Ярилов, передает корреспондент ТАСС.

"За кандидатуру Ярилова Евгения Витальевича проголосовали 28 депутатов (из 28 присутствующих на заседании - прим. ТАСС)", - объявил результаты голосования председатель счетной комиссии, депутат Алексей Мусорин.

Кандидатуру Ярилова на этот пост выдвинула фракция "Единой России", у которой в городской думе 24 из 30 мандатов.

КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия" смогли провести в гордуму лишь по два представителя. Оппозиционные партии не стали выдвигать своих кандидатов на пост главы города, поэтому Ярилов избран на безальтернативной основе.

Выступая перед депутатами, Ярилов своими основными целями назвал правильную постановку задач по развитию Читы, определение ресурсов для исполнения этих задач и сплочение депутатского корпуса. При этом он подчеркнул, что считает себя "человеком из команды губернатора".

Ярилову 51 год, с 1996 года работает в ЗабИЖТ, а с 2015 года - возглавляет институт. В результате прошедших 8 сентября выборов в третий раз стал депутатом городской думы Читы, победив на избирательном округе номер 20 "Железнодорожный" - это родной для него округ города. Его поддержали 42,6% жителей округа.