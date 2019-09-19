Администрация главы Башкирии представит новую структуру правительства в течение месяца

УФА, 19 сентября. /ТАСС/. Глава Башкирии Радий Хабиров, вступивший в должность в четверг, поручил своей администрации представить структуру обновленного правительства республики в течение месяца. Это должно быть правительство развития, сообщил он на церемонии инаугурации.

"Я поручаю своей администрации представить мне в течение месяца структуру обновленного правительства. Это будет правительство развития, нацеленное на наращивание условий по привлечению в республику крупных инвестиций. В указе я обозначил конкретную цифру - довести их ежегодный объем до 450 млрд рублей и войти в пятерку лидеров национального инвестиционного развития", - сказал Хабиров.

Для этого потребуется создать как минимум две особые экономические зоны, 50 индустриальных, агропромышленных технопарков, привлечь на территории опережающего развития Башкирии более 100 новых резидентов, добавил он.

Также Хабиров заявил о намерении увеличить валовой региональный продукт (ВРП) республики до 2 трлн рублей к 2024 году. По итогам 2018 года ВРП Башкирии составил почти 1,5 трлн рублей.

По данным Башкортостанстата, в 2018 году объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования составил 267,9 млрд рублей, или 92,4% к уровню 2017 года. По этому показателю республика занимает 16-е место по стране и второе по Приволжскому федеральному округу.

Власти региона ранее подготовили проект первой особой экономической зоны "Алга" промышленно-производственного типа, заявка рассматривается Минэкономразвития РФ.