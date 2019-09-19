Елена Афанасьева во второй раз станет сенатором от Оренбургской области

ОРЕНБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер назначил сенатором от исполнительной власти региона Елену Афанасьеву, которая ранее уже работала в Совете Федерации. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе областного правительства.

"Указом, подписанным Денисом Паслером 18 сентября, полномочиями представлять правительство Оренбургской области в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации наделена Елена Афанасьева", - сказали в пресс-службе.

Ранее Афанасьева сообщила ТАСС, что готова продолжить работу в Совете Федерации. Ее кандидатура значилась первой в документах, поданных Паслером в избирательную комиссию региона в качестве кандидата на пост губернатора Оренбургской области.

Назначение Афанасьевой стало первым кадровым решением Паслера после инаугурации, которая прошла 18 сентября. Его поддержали 406 тыс. 112 жителей региона, или 65,94% избирателей.

Афанасьева с сентября 2014 года представляет Оренбургскую область в Совете Федерации. В верхнюю палату парламента перешла из нижней, где являлась заместителем председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.