Алексей Шапошников избран председателем Мосгордумы седьмого созыва

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Большинство депутатов Московской городской думы седьмого созыва поддержали кандидатуру Алексея Шапошникова, который был спикером Мосгордумы шестого созыва, на должность председателя столичного парламента. Соответствующее постановление "Об избрании председателя Московской городской думы" было принято на первом заседании Мосгордумы седьмого созыва.

Кроме Шапошникова на должность спикера Мосгордумы была выдвинута кандидатура Елены Шуваловой (член партии КПРФ).

После избрания состоялась церемония вручения Шапошникову должностного знака. В ответном слове он поблагодарил депутатов за доверие и отметил, что Мосгордума остается живой дискуссионной площадкой, где обсуждаются самые острые и актуальные вопросы.

Согласно регламенту столичного парламента, избранный председатель Мосгордумы будет возглавлять работу депутатского корпуса в течение всего срока полномочий действующего состава парламента. В обязанности председателя Мосгордумы входит: подготовка и проведение заседаний, подпись постановлений, заявлений, обращений думы, созыв внеочередных заседаний. Также председатель выполняет представительские функции, вносит на рассмотрение думы кандидатуры на должность члена Совета Федерации - представителя от Московской городской думы, возглавляет комиссию по организации работы думы и организует ее деятельность.

Выборы в Московскую городскую думу седьмого созыва состоялись 8 сентября. Московская городская избирательная комиссия признала их состоявшимися и действительными - в столичный парламент избрано 45 депутатов. На первом заседании столичного парламента депутаты также утверждают структуру думы: определяют количество комиссий, избирают председателей комиссий и заместителей.