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Косачев: РФ ожидает поддержку Египта при подготовке резолюции об односторонних санкциях

Санкционный механизм хорошо известен международному праву, санкции, которые принимаются решением ООН или Совбезом ООН, "вне всякого сомнения, легитимны" отметил глава комитета Совета Федерации по международным делам

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Россия рассчитывает на поддержку египетских парламентариев в процессе подготовки и принятия в рамках Межпарламентского союза (МПС) резолюции о недопустимости применения односторонних экономических и политических санкций отдельными странами. Об этом заявил в четверг глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на встрече с делегацией аналогичного комитета Палаты представителей (парламента) Египта.

"На предстоящей ассамблее МПС в Белграде мы планируем предложить Межпарламентскому союзу подготовить и в соответствии с процедурой через год принять специальную резолюцию, посвященную теме недопустимости применения в международных отношениях односторонних экономических и политических санкций", - сказал Косачев, отметив, что Россия в этом вопросе рассчитывает на поддержку парламентариев из Египта.

Он сообщил, что в соответствии с процедурами МПС был подготовлен текст, который объясняет идею подготовки резолюции. "Это еще не текст резолюции, что называется, мотивирующая записка. Я не ожидаю от вас сейчас какого-то окончательного ответа, я хотел бы передать вам этот проект, чтобы вы изучили его в спокойной обстановке. Если вы поддержите эту идею, мы были бы признательны, если бы вы сориентировали вашу делегацию на ассамблее в Белграде, чтобы мы могли выступить в качестве соавторов", - сказал сенатор. Он добавил, что российские парламентарии обращаются с аналогичными предложениями и к другим партнерам, чтобы увеличить число соавторов.

Как отметил сенатор, санкционный механизм хорошо известен международному праву, санкции, которые принимаются решением ООН или Совбезом, "вне всякого сомнения, легитимны и должны соблюдаться и уважаться всеми государствами, входящими в ООН". Вместе с тем, он подчеркнул, что сейчас все чаще отдельными государствами или группами государств (в основном речь идет о странах Запада) применяются односторонние санкции, которые, "безусловно, противоречат международному праву и Уставу ООН".

"Мы имеем в виду предложить нашу инициативу комитету МПС по демократии и правам человека. Мы акцентируем [внимание] именно на гуманитарных последствиях применения односторонних санкций, на их влиянии на положение населения", - сказал Косачев.

По его словам, особенно недопустимы случаи, когда с введением санкций затрудняются или становятся невозможными поставки продовольствия и медикаментов. Он привел в пример недавнюю блокаду Йемена со стороны Саудовской Аравии, в результате которой от голода погибли десятки тысяч людей. "Этот случай является одним из очевидных примеров неправомерного применения односторонней санкционной политики", - подчеркнул Косачев.

Теги
Косачев, Константин ИосифовичЕгипетРоссия
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