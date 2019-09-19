Косачев: РФ ожидает поддержку Египта при подготовке резолюции об односторонних санкциях

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Россия рассчитывает на поддержку египетских парламентариев в процессе подготовки и принятия в рамках Межпарламентского союза (МПС) резолюции о недопустимости применения односторонних экономических и политических санкций отдельными странами. Об этом заявил в четверг глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на встрече с делегацией аналогичного комитета Палаты представителей (парламента) Египта.

"На предстоящей ассамблее МПС в Белграде мы планируем предложить Межпарламентскому союзу подготовить и в соответствии с процедурой через год принять специальную резолюцию, посвященную теме недопустимости применения в международных отношениях односторонних экономических и политических санкций", - сказал Косачев, отметив, что Россия в этом вопросе рассчитывает на поддержку парламентариев из Египта.

Он сообщил, что в соответствии с процедурами МПС был подготовлен текст, который объясняет идею подготовки резолюции. "Это еще не текст резолюции, что называется, мотивирующая записка. Я не ожидаю от вас сейчас какого-то окончательного ответа, я хотел бы передать вам этот проект, чтобы вы изучили его в спокойной обстановке. Если вы поддержите эту идею, мы были бы признательны, если бы вы сориентировали вашу делегацию на ассамблее в Белграде, чтобы мы могли выступить в качестве соавторов", - сказал сенатор. Он добавил, что российские парламентарии обращаются с аналогичными предложениями и к другим партнерам, чтобы увеличить число соавторов.

Как отметил сенатор, санкционный механизм хорошо известен международному праву, санкции, которые принимаются решением ООН или Совбезом, "вне всякого сомнения, легитимны и должны соблюдаться и уважаться всеми государствами, входящими в ООН". Вместе с тем, он подчеркнул, что сейчас все чаще отдельными государствами или группами государств (в основном речь идет о странах Запада) применяются односторонние санкции, которые, "безусловно, противоречат международному праву и Уставу ООН".

"Мы имеем в виду предложить нашу инициативу комитету МПС по демократии и правам человека. Мы акцентируем [внимание] именно на гуманитарных последствиях применения односторонних санкций, на их влиянии на положение населения", - сказал Косачев.

По его словам, особенно недопустимы случаи, когда с введением санкций затрудняются или становятся невозможными поставки продовольствия и медикаментов. Он привел в пример недавнюю блокаду Йемена со стороны Саудовской Аравии, в результате которой от голода погибли десятки тысяч людей. "Этот случай является одним из очевидных примеров неправомерного применения односторонней санкционной политики", - подчеркнул Косачев.