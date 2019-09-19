{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Глава саратовского облизбиркома ушел в отставку по собственному желанию

Владимир Писарюк занимал свой пост с 2017 года

САРАТОВ, 19 сентября. /ТАСС/. Председатель избирательной комиссии Саратовской области Владимир Писарюк, занявший должность в 2017 году, покинул свой пост по собственному желанию. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе избиркома региона.

"На сегодняшнем заседании избирательной комиссии Владимир Писарюк был освобожден от должности. Писарюк подал заявление по собственному желанию", - сказала собеседница агентства.

Она добавила, что временно исполнять обязанности главы избиркома будет заместитель председателя избирательной комиссии области.

В 2017 году Писарюк сменил на должности главы облизбиркома Павла Точилкина, который подал в отставку из-за нарушений в ходе выборов губернатора и депутатов облдумы.

Теги
РоссияСаратовская область
Правительство Башкирии ушло в отставку после вступления Хабирова в должность главы региона
Радий Хабиров назвал отставку техническим моментом
Читать полностью