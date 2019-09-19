Глава саратовского облизбиркома ушел в отставку по собственному желанию

САРАТОВ, 19 сентября. /ТАСС/. Председатель избирательной комиссии Саратовской области Владимир Писарюк, занявший должность в 2017 году, покинул свой пост по собственному желанию. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе избиркома региона.

"На сегодняшнем заседании избирательной комиссии Владимир Писарюк был освобожден от должности. Писарюк подал заявление по собственному желанию", - сказала собеседница агентства.

Она добавила, что временно исполнять обязанности главы избиркома будет заместитель председателя избирательной комиссии области.

В 2017 году Писарюк сменил на должности главы облизбиркома Павла Точилкина, который подал в отставку из-за нарушений в ходе выборов губернатора и депутатов облдумы.