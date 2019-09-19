Представитель ПАСЕ представит доклад по правам человека на Северном Кавказе

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Докладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Франк Швабе в ближайшее время подготовит доклад о ситуации с правами человека на Северном Кавказе, в том числе в Чечне - после визита в этот регион. Об этом сообщил в четверг журналистам председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий после встречи с Швабе.

"Он занимается правами человека, представляет юридическую комиссию [ПАСЕ], хочет проверить все эти байки о нарушениях прав сексуальных и прочих меньшинств на Северном Кавказе, в частности, в Чеченской Республике", - сказал Слуцкий, уточнив, что в пятницу германский политик едет в Грозный.

"Швабе интересен как человек, который давно и достаточно профессионально занимается правочеловеческой проблематикой, в том числе в Германии как член Бундестага", - продолжил глава комитета. "Швабе - знаковая фигура в сегодняшнем ПАСЕ, он возглавляет группу социалистов - одну из крупнейших [политических групп]", - добавил он. "Чтобы как-то судить о нем и выстраивать дальнейшие оценки, планы по сотрудничеству с ним лично, надо дождаться его доклада, который будет представлен в ближайшее время", - заключил Слуцкий.

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