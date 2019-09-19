Володин предостерег от превращения докладов комиссий ПАСЕ в политические оценки

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Доклады мониторинговых комиссий Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) не должны превращаться в политическую оценку ситуации в одной стране в угоду другим. Об этом заявил в четверг председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече с председателем группы социалистов в ПАСЕ, депутатом Бундестага Франком Швабе, который в ближайшее время представит доклад в ПАСЕ о ситуации с правами человека в РФ.

Как сообщает официальный сайт нижней палаты парламента, в ходе беседы обсуждалась текущая ситуация в ПАСЕ. Володин подчеркнул, что "деятельность ПАСЕ должна строиться на принципах равноправия и невмешательства в дела суверенных государств, а результаты работы мониторинговых комиссий не должны превращаться в политическую оценку ситуации в одной стране в угоду другим".

"ПАСЕ является прежде всего парламентской, а не политической структурой, поэтому ассамблее необходимо в приоритетном порядке уделять внимание гармонизации законодательства государств - членов Совета Европы, подготовке модельных законов", - считает спикер Госдумы. Это требуется для ответа на общие вызовы, стоящие перед странами СЕ, заключил он.

Ранее Швабе провел встречи с депутатами Госдумы. В июне 2019 года он был одним из тех, кто проголосовал за принятие резолюции, подтверждающей полномочия российской делегации в ПАСЕ.

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