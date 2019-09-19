Глава Курской области назначил своего советника на пост замгубернатора

КУРСК, 19 сентября. /ТАСС/. Губернатор Курской области Роман Старовойт, приступивший с 16 сентября к реорганизации администрации региона, назначил своего советника Александра Чуркина на пост заместителя главы области по вопросам образования, культуры, спорта и молодежной политики. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе администрации региона.

"Губернатор Курской области Роман Старовойт подписал распоряжение о назначении на должность заместителя губернатора Чуркина Александра. В должности заместителя губернатора Александр Владимирович будет курировать образование, культуру, спорт и молодежную политику", - сказали в пресс-службе.

С января 2019 года 49-летний Чуркин занимал должность советника губернатора Курской области, ранее работал в структурах Федерального дорожного агентства, также был занят в российско-германском и российско-французском совместных проектах в области ритейла. С 1995 по 2002 год работал на Ленинградской АЭС.

Избранный 8 сентября на пост главы Курской области Роман Старовойт после инаугурации отметил, что структура администрации региона будет пересмотрена - количество комитетов и заместителей главы сократится, что позволит сделать работу администрации более эффективной. До этого в администрации работали восемь заместителей главы региона, включая вице-губернатора, более 30 комитетов и департаментов.

Уже назначены на посты заместителей губернатора ранее занимавшие эти же должности Максим Бесхмельницын, Станислав Набоко, Алексей Смирнов и Ирина Хмелевская, а также Сергей Стародубцев, возглавлявший комитет пищевой промышленности и продовольствия региона.