Парламент Кабардино-Балкарии во второй раз возглавила Татьяна Егорова

НАЛЬЧИК, 19 сентября. /ТАСС/. Заксобрание Кабардино-Балкарии (КБР) шестого созыва избрало своим спикером Татьяну Егорову, возглавлявшую депутатский корпус в предыдущем составе. Ее кандидатуру большинством голосов утвердили в четверг на первом заседании обновленного парламента.

"Решение принято. Большинством голосов из числа избранных депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва председателем парламента избрана Егорова Татьяна Борисовна", - огласил результаты открытого голосования старейший депутат Владимир Кебеков.

На первом заседании парламента также избраны заместители председателя. Этот пост за собой сохранил Салим Жанатаев. Еще одним заместителем избран Мурат Карданов, сменивший кресло зампреда регионального правительства на депутатский мандат, оба вице-спикера представляют "Единую Россию". Также на заседании принято решение об образовании 12 комитетов парламента региона, руководство и состав которых будут определены позже.

Егорова - член фракции "Единая Россия". Начала свою трудовую деятельность учителем русского языка и литературы. 1980-1990 годы работала в комсомольских органах республики, в 1990-е занимала различные руководящие должности в аппарате парламента КБР. В марте 2009 года Татьяна Егорова избрана депутатом парламента КБР четвертого созыва, в сентябре 2014 года была избрана депутатом во второй раз и возглавила парламент КБР пятого созыва.

Она замужем и имеет четверых детей.

По итогам прошедших 8 сентября выборов "Единая Россия", за которую проголосовали 65,85% избирателей, получила 50 мандатов в парламенте региона. В заксобрании КБР нового, шестого созыва также представлены "Справедливая Россия", которая набрала 10,35% голосов (семь мандатов), КПРФ - 12,84% (девять мандатов), ЛДПР - 5,1% и партия "Зеленые" - 5,07% (по два мандата). В шестом созыве "Справедливая Россия" потеряла один мандат, КПРФ упрочила свои позиции, получив на один мандат больше по сравнению с предыдущим созывом. Выборы в региональный парламент проходят по пропорциональной системе (по партийным спискам).