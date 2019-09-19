Песков: позиция Киева по "формуле Штайнмайера" противоречит прежним договоренностям

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Отказ представителей Украины в контактной группе подписать "формулу Штайнмайера" противоречит прежним договоренностям и лишний раз подтверждает, что саммиту лидеров "нормандской четверки" (РФ, Украина, Франция, Германия) должна предшествовать подготовительная работа. Об этом в четверг заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вчерашняя ситуация [на встрече контактной группы] лишний раз подтверждает правоту позиции, которую занимает президент [РФ Владимир] Путин: что встреча ради встречи вряд ли может быть результативной, и для того, чтобы собраться, сначала нужно проделать большую подготовительную работу", - сказал Песков, отметив, что эта подготовительная работа "встречается с трудностями". "Возникают вопросы относительно того, остаемся ли мы все в рамках понимания и в рамках подтверждения ранее достигнутых договоренностей, поэтому предстоит еще продолжение работы", - добавил пресс-секретарь президента РФ.

"Мы знаем, что "формула Штайнмайера" не была чем-то обусловлена, соответственно, выдвижение [Киевом] условий [для подписания соответствующего документа] - это новая позиция для всех стран, которые ранее декларировали свое согласие с этой формулой", - подчеркнул представитель Кремля. По словам Пескова, пока трудно сказать, насколько эти действия украинской стороны повлияют "на перспективы дальнейшего развития ситуации".

Отвечая на уточняющий вопрос, увязывает ли Кремль эту ситуацию с вопросом о проведении саммита "нормандской четверки", Песков еще раз подчеркнул, что встреча лидеров "должна быть результативной", а для этого "сначала нужно провести ревизию и подтвердить те договоренности, которые раньше принимались". "Ранее все согласились с "формулой Штайнмайера" и каких-либо условий при этом параллельно не выдвигалось <…>. Сейчас украинская сторона поменяла свою позицию, <…> это не укладывается в рамки ранее имевшихся и подтверждавшихся договоренностей", - констатировал пресс-секретарь российского лидера.

Он добавил при этом, что "работу надо продолжать", но есть вопрос, насколько она может продолжаться в условиях меняющейся позиции Киева. "В любом случае, это не способствует быстрому продвижению", - заключил Песков.

"Формула Штайнмайера" представляет собой механизм предоставления оговоренного минскими соглашениями особого статуса Донбассу. В среду полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов сообщил, что Киев на состоявшемся в Минске очередном заседании группы сорвал выполнение договоренностей советников глав стран "нормандской четверки", отказавшись подписать "формулу Штайнмайера". Тем самым, по словам Грызлова, Киев поставил под угрозу саммит "нормандской четверки".

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