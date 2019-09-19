Олег Кувшинников вступил в должность губернатора Вологодской области

ВОЛОГДА, 19 сентября. /ТАСС/. Победивший на выборах губернатора Вологодской области 8 сентября Олег Кувшинников вступил в должность руководителя региона. Церемония проходит в Большом зале правительства области.

"Вступая в должность губернатора Вологодской области, приношу присягу на верность народу и Конституции Российской Федерации. Клянусь добросовестно исполнять обязанности губернатора области, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, защищать интересы населения области, соблюдать Конституцию Российской Федерации и федеральные законы, устав и законы Вологодской области", - произнес Кувшинников текст присяги.

На церемонии присутствуют полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, вице-спикер Совета Федерации, сенатор от законодательного органа власти Вологодской области Юрий Воробьев, депутаты Госдумы от региона Алексей Канаев и Евгений Шулепов, митрополит Вологодский и Кирилловский Игнатий, руководители федеральных и региональных министерств и ведомств, крупных предприятий - всего около 300 человек.

На выборах 8 сентября Кувшинников одержал победу, получив в свою поддержку 60,79% голосов при явке в 40,52%. Он возглавляет Вологодскую область с декабря 2011 года. На губернаторских выборах 14 сентября 2014 года одержал победу, получив 62,98% голосов при явке в 29,7%. Губернатор, согласно уставу региона, возглавляет также правительство Вологодской области.