ЦИК подготовит постановление с оценкой по муниципальным выборам в Петербурге

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Центризбирком России готовит проект постановления с общей оценкой и выводами по итогам прошедшей муниципальной избирательной кампании в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС в четверг сообщил член ЦИК Александр Кинев, находящийся в составе рабочей группы комиссии в Петербурге.

"Сейчас готовится фактическая информация, готовится проект постановления по вопросу, связанному с итогами муниципальных выборов в Санкт-Петербурге. [Готовится документ] с общей оценкой прошедшей кампании и с выводами, которые могут последовать по результатам этой кампании", - сказал Кинев, добавив, что вопрос о проведении спецзаседания ЦИК по данному вопросу будет "определен руководством комиссии в зависимости от повестки дня".

По его словам, в данный момент рабочая группа ЦИК занимается проверкой возможных нарушений при подведении итогов голосования избирательной комиссией муниципального образования (ИКМО) "Озеро Долгое". "Там есть жалоба, связанная с хранением документации. Эта жалоба сегодня была рассмотрена на заседании горизбиркома Санкт-Петербурга. Мы сейчас занимаемся тем, что следим, как будет исполнено решение горизбиркома, а избирательная документация должна быть переправлена для более четкого наблюдения за этой документацией из помещения ИКМО в помещение горизбиркома", - уточнил член ЦИК.

Ранее Центризбирком направил рабочую группу в Санкт-Петербург для проверки возможных нарушений при подведении итогов голосования на выборах 8 сентября ИКМО "Озеро Долгое". Поводом послужило большое количество обращений о возможных нарушениях при установлении итогов голосования, определении результатов указанных выборов, в том числе коллективное обращение руководителей петербургских отделений партий "Справедливая Россия", КПРФ, ЛДПР и "Яблоко".

В единый день голосования 8 сентября в Петербурге были проведены выборы депутатов 110 муниципальных советов, по результатам которых должны быть замещены 1560 мандатов. Итоги голосования по муниципальным выборам на данный момент подведены не во всех районах города. Горизбирком (ГИК) заявил, что будет настаивать на признании недействительными итогов голосования в ряде округов по муниципальным выборам и расформировании избирательных комиссий муниципальных округов, которые нарушили права избирателей.

По данным ГИК, имеющаяся информация о ходе установления итогов голосования на выборах депутатов муниципальных советов в ряде округов во Фрунзенском, Адмиралтейском, Приморском и Невском районах свидетельствует о том, что, возможно, допущенные нарушения не позволят достоверно определить результаты выборов.