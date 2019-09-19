Володин призвал фракции более ответственно подходить к высказываниям о выборах

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Парламентские фракции несут особую ответственность за высказывания депутатов о прошедших 8 сентября выборах. Об этом в четверг на пленарном заседании заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В ходе утренних выступлений от представителей фракций депутат от "Справедливой России" Олег Нилов подверг критике прошедшие выборы и саму избирательную систему.

"Все-таки нам необходимо ответить на один вопрос, когда речь идет об избирательной системе, ваших предложениях и оценке выборов: как вы оцениваете свои выборы?" - обратился Володин к Нилову, напомнив, что он избирается с 1994 года, "причем постоянно". "Вы считаете, что выборы в вашу поддержку были сфальсифицированы? Нет, так не считаете. А зачем тогда оцениваете выборы в отношении наших коллег?" - продолжил спикер.

Володин заметил, что "демократия - это процедуры, нормы и правила". "Коллеги, мы с вами представляем народ России в высшем законодательном органе, мы должны руководствоваться законом и только законом", - подчеркнул председатель Госдумы.

"Давайте договоримся о том, что выборы прошли. Нет замечаний? Нет решений судов? Все, тему закрыли. Если "Единая Россия" признала Хабаровск [на выборах в Заксобрание Хабаровского края победу одержала ЛДПР], вы признавайте другие территории", - призвал Володин, заметив также, что критика выборов может заставить россиян сомневаться в легитимности всех победивших кандидатов вне зависимости от партийной принадлежности.

"Парламентские фракции несут особую ответственность. Есть парламентское большинство, а есть парламентские фракции. Но это все фракции, представляющие партии власти. Просто у одних есть большинство, а у других есть возможность влиять", - резюмировал Володин.