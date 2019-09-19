Кувшинников назначил сенатором от Вологодской области мэра Череповца Елену Авдееву

ВОЛОГДА, 19 сентября. /ТАСС/. Вступивший в должность губернатор Вологодской области Олег Кувшинников назначил сенатором от исполнительного органа власти региона мэра Череповца Елену Авдееву. Об этом он сообщил в четверг на заседании областного правительства, прошедшем сразу после церемонии инаугурации.

"С 19 сентября этого года я наделяю полномочиями члена Совета Федерации, представителя от исполнительного органа власти Вологодской области Елену Осиповну Авдееву. Она много лет работает в Череповце, 10 лет - в мэрии города. Огромный вклад внесла в социально-экономическое развитие города, приняла его в непростое время, но сумела стабилизировать работу городского хозяйства, предприятий. Сейчас Череповец по праву входит в топ-10 одних из самых благоустроенных городов РФ, и мы гордимся тем, что наш город занимает лидирующее место в стране по многим показателям", - сказал Кувшинников.

В тройку кандидатов в сенаторы также вошли действующий член Совета Федерации Николай Тихомиров и председатель Общественной палаты региона Ольга Данилова. Тихомиров сообщал ТАСС, что его полномочия сенатора в сентябре заканчиваются, и он возвращается в Вологодскую область. Будет работать на благо родного города Череповца и региона, политической деятельностью заниматься он больше не планирует.

Кувшинников на заседании поблагодарил Тихомирова за работу и присвоил ему высшую государственную награду Вологодской области - знак "За особые заслуги перед Вологодской областью". В свою очередь Авдеева поблагодарила за оказанное доверие и обязалась "честно, ответственно, добросовестно исполнять обязанности сенатора во благо всех жителей региона".

Кувшинников возглавляет область с декабря 2011 года. На губернаторских выборах 14 сентября 2014 года он одержал победу, получив 62,98% голосов при явке в 29,7%. На выборах 8 сентября 2019 года Кувшинников победил с 60,79% голосов при явке в 40,52%. Согласно уставу региона, губернатор возглавляет также правительство Вологодской области.

О новом сенаторе

Авдеева родилась 19 июля 1968 года в Череповце. В 1992 году окончила Санкт-Петербургский университет экономики и финансов по специальности "Финансы и кредит". Трудовой путь начала в 1987 году с должности старшего ревизора-инспектора финансового отдела Череповецкого райисполкома. Затем работала в налоговой инспекции по Череповецкому району, по Череповцу. С 1999 по 2005 год - замруководителя инспекции Федеральной налоговой службы России по Череповцу. С 2005 по 2006 год - замгендиректора, исполнительный директор ООО "Центральная консультационная служба по налогам Вологодской области".

В 2006 году, когда мэром Череповца был избран Кувшинников, Авдеева была приглашена на работу в мэрию, возглавила управление городской экономики и торговли. С 2012 по 2017 год - заммэра города, а 14 сентября 2017 года назначена главой Череповца.

В этот период, 4 августа 2017 года Череповец получил статус территории опережающего развития. Под руководством мэра создавался индустриальный парк "Череповец" и велась работа с резидентами, началась масштабная программа благоустройства города, проводился капитальный ремонт и реконструкция ключевых объектов инфраструктуры и социальных учреждений. Введена в эксплуатацию вся необходимая инфраструктура индустриального парка "Череповец", завершен масштабный проект компании "Фосагро" по запуску современных производств аммиака и карбамида, сданы четыре детских сада и одна школа на 1,5 тыс. мест, запроектированы еще два детсада и крупная школа.

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